Station 19 trama episodi 23 giugno 2023 su Canale 5

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Torna in chiaro su19 stasera in tv venerdì 23con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su5. Di seguito, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING19stagione 4o 15 Dite il suo nome. Vic aiuta la sua famiglia a superare una perdita devastante. Insieme discutono delle difficoltà che la comunità afroamericana deve affrontare ogni giorno.19 streaming Negli USA glisono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in ...