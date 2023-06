“Starbucks vieta decorazioni Pride” | maxi-sciopero negli Usa

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – I 3500 dipendenti di oltre 150 cafè diin tutti gli Stati Uniti sciopereranno la prossima settimana con il loro sindacato che accusa la famosa catena di avereto le decorazione per il mese delnei suoi locali. Il sindacatoWorkers United sostiene chee bandiere arcobaleno sono state rimosse da diversi cafè mostrando un "trattamento ipocrita nei confronti dei dipendenti Lgbt+". La compagnia rigetta nettamente queste accuse, affermando che si tratta di "informazioni false" e ribadendo di avere esortato i manager dei singoli locali a celebrare il mese del. "Noi sosteniamo fermamente la comunità Lgbt+, non c'è stato un cambiamento di politica su questo", ha dichiarato un portavoce, esprimendo "preoccupazione per la diffusione ...