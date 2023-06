Stagione 2023 2024 alle porte | nasce codicibonus it | il nuovo portale di comparazione dei più celebri bookies

Leggi su seriea24

(Di venerdì 23 giugno 2023) La Serie Anon è lontana e per tutti gli appassionati di calcio c’è una novità in attesa di conoscere ilcalendario:.it. Si tratta di unbrand pronto a diventare leader nel settore delladi offerte per iGaming e sport betting..it si pone l’obiettivo di essere una piattaforma all’avanguardia che possa offrire agli appassionati di calcio e sport in generale un’esperienza unica, fornendo codici promozionali e bonus esclusivi per i principali siti di scommesse sportive o di iGaming, attraverso una selezione accurata e aggiornata di promozioni provenienti da diverse piattaforme a tema. Con il lancio di.it, gli appassionati di calcio potranno muoversi agevolmente nella ...