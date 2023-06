Speciale NLT - Auto a noleggio | il service è compreso

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 giugno 2023) Si dice spesso che il mondo della distribuzione disi sta muovendo dal semplice concetto di offerta di prodotto a soluzioni più articolate che mettono al primo posto valore e servizio. Espressioni che con ila lungo termine assumono contorni concreti, in funzione delle caratteristiche stesse di questo tipo di contratto, che tende a includere nelle prestazioni garantite tutto quanto. La manutenzione ordinaria, per quanto i periodi compresi fra i vari tagliandi si stiano allungando, è una delle scadenze più importanti, a volte vissute con la preoccupazione che, oltre agli interventi programmati, il controllo delle principali funzioni dell'riveli anomalie impreviste e determini spese non pianificate. Con la locazione, il prezzo del canone prevede sia le attività manutentive di routine sia quelle che si rendano ...