(Di venerdì 23 giugno 2023) L’ex tecnico del, Luciano, èto all’ombra del Vesuvio per trascorrere un po’ di relax a. Impossibile nonre a sottolineare la grande stagione condotta dalsotto la guida di Luciano. Il tecnico di Certaldo, nel suo doppio ruolo di condottiere e psicologo, ha riportato all’ombra del Vesuvio gioia, entusiasmo e calore, oltre al tanto ambito Scudetto che mancava da 33 anni. Ora a raccogliere l’eredità pesantissima del tecnico di Certaldo c’è Rudi Garcia, forte e chiara la decisione didi prendersi un anno sabbatico da dedicare a famiglia e campagna. Il tecnico è rito comunque in Campania e ha deciso di trascorrere le sue meritate vacanze sull’incantevole isola di ...

...critica la gestione Lozano del Napoli Il quotidiano spagnolo ' Il Mundo Deportivo'a parlare del Napoli dopo che lo scorso Febbraio, in pieno campionato, aveva elogiato il lavoro di, ...Poi sisul palco centrale per chiudere alla fine il concerto sulle note di 'Biutyful', per il ... il presidente del Napoli De Laurentiis e il tecnico campione d'Italia Lucianosi godono ...Oltre ae a De La , erano presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , l'attaccante Giovanni Simeone, ma anche artisti come Gigi D'Alessio e Niccolò Fabi . Il rientro dopo il ...

Spalletti torna a Napoli: vacanza da sogno a Ischia – FOTO napolipiu.com

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore del Napoli TuttoNapoli.net foto di Federico… Leggi ...Non i Chvrches - la band scozzese che ha dato il via all'evento nelle due serate napoletane - ma Luciano Spalletti: è stato l'ex allenatore del Napoli ad aprire il concerto ...