Sottomarino Titan | la paura non deve fermare le esplorazioni Il coraggio motiva a vivere

(Di venerdì 23 giugno 2023) Per quelli che vogliono esplorare l’ignoto, il mare è l’ultima frontiera e anche la più interessante, perché nelle profondità degli oceani vive la maggior parte degli animali del pianeta e ancora oggi gli abissi sono per la quasi totalità inesplorati. E in tanti stanno cominciando ad andarci e sta p

...e ilera esattemente dove doveva essere. Sul fondo marino letteralmente sotto la sua ultima poszione conosciuta' ha raccontato James Cameron in un'altra intervista. approfondimento,...A lui si deve la messa a punto di una nuovo tipologia di Rov - i robot utlizzati per l'esplorazione delle profondità marine di cui molto si è parlato durante le ricerche del- di ...E' la vittima più giovane del, ilusato per spedizioni private imploso nei fondali dell'Atlantico: ma Suleman Dawood , 19enne pachistano, aveva deciso di imbarcarsi nella spedizione solo per fare un regalo al ...

Video: un "turista" guida il sottomarino Titan e urta il fondo TGLA7

E’ finita male per l’equipaggio del Titan, il piccolo sommergibile con a bordo alcuni facoltosi turisti che volevano esplorare da vicino il Titanic negli abissi dell’Oceano Atlantico, gigante inabissa ...Mari che stanno ingoiando non cinque ma migliaia di persone. Fratelli e sorelle che non scelsero di imbarcarsi per divertimento, forse per noia, ma costretti dalla ...