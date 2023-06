Sottomarino Titan | la famiglia saluta il pilota Hamish Harding | “L’abbiamo perso mentre faceva ciò che amava”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un’implosione è la causa della distruzione del. E adesso,continuano le ricerche che stanno portando a galla i detriti del batiscafo, è il momento delle dolorose parole dei familiari delle cinquene che hannola vita. Così arriva il ricordo delladel 58ennee imprenditore: “Un padre devoto che ha vissuto la sua vita per la sua, i suoi affari e per la prossima avventura. E, se possiamo trarre una piccola consolazione da questa tragedia, è che l‘abbiamociò che“. Anche la società Action Aviation, fondata da, ha voluto ricordarlo: ...

James Cameron critica la spedizione del, ilimploso con a bordo cinque turisti mentre era diretto verso il relitto del Titanic , in un'intervista a Reuters. "OceanGate non avrebbe dovuto fare quello che stava facendo. ...James Cameron ha parlato della vicenda del, andato distrutto durante una spedizione verso il relitto del Titanic . Il regista ha commentato quanto accaduto, sostenendo di aver sempre conosciuto i pericoli di una spedizione ...Il design e il materiale usato per il sommergibilesono stati criticati già prima dell'ultimo maledetto viaggio al Titanic. Secondo gli esperti il problema delera la fibra di carbonio usata: il materiale è relativamente nuovo in ...

Video: un "turista" guida il sottomarino Titan e urta il fondo TGLA7

Il Titan di OceanGate è diventato tristemente famoso per la tragedia ad esso associato. Il sottomarino è scomparso mentre stava effettuando una immersione tur ...