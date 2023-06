Sottomarino scomparso | trovati i detriti del Titan | “Morti i cinque passeggeri | catastrofica perdita di pressione”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilè imploso,delSono tuttidel, ilnegli abissi dell’Oceano Atlantico la scorsa domenica durante un’escursione per ammirare il relitto delic. La certezza è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 22 giugno quando, a circa 500 metri dalla prua delic, sono stati rinvenuti dei frammenti appartenenti proprio al. A individuare i, un pezzo della copertura posteriore dele una parte esterna dello scafo più altri pezzi piccolissimi, è stato il Rov Odysseus 6k, uno ...

Sono tutti morti i cinque passeggeri del Titan, il sottomarino scomparso negli abissi dell’Oceano Atlantico la scorsa domenica durante un’escursione per ammirare il relitto del Titanic.Da quando il sottomarino Titan è scomparso dai radar, la scorsa domenica, il nome di James Cameron è risuonato più volte. Non solo perché il regista ha diretto il ...