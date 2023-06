Sottomarino disperso | spunta fuori il messaggio del comandante prima della tragedia

Leggi su tvzap

(Di venerdì 23 giugno 2023) SOCIAL. Il 18 giugno 2023, ilTitan ha intrapreso un audace viaggio esplorativo verso il relitto del Titanic. Tuttavia, dopo un’ora e mezza dalla discesa, il mezzo ha perso ogni traccia. Da quel momento è iniziata una frenetica ricerca per rintracciare il. Una corsa contro il tempo si è avviata, considerando che il viaggio sul fondale marino avrebbe dovuto durare solo 10 ore. Senza provviste né ossigeno sufficiente per resistere per giorni, il dramma era inevitabile. Leggi anche: Titan, ecco cos’è successo davvero: la verità poco fa Leggi anche: Titan, il dramma di Suleman Dawood: cosa si è saputo dopo laI passeggeri sono morti La tragica notizia è giunta ieri: i passeggeri delTitan sono sicuramente morti. Solo adesso emergono i ...