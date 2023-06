Sostituto Osimhen | si complica una pista di mercato | l’attaccante preferisce la Premier League

(Di venerdì 23 giugno 2023) Sil’acquisto dell’eventualedi Victorpreferirebbe giocare in. L’argomento più caldo che accompagnerà tutta la sessione estiva di calciodel Napoli sarà sicuramente quello che riguarda il futuro di Victor. Dopo una stagione da sogno e la vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A, c’è la fila di top club europei alla porta di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha affermato di voler rinnovare di due anni il contratto del bomber nigeriano (in scadenza nel 2025), ma ha anche confermato che il giocatore potrebbe essere ceduto in caso di offerta irrinunciabile. Offerta che potrebbe arrivare dal PSG, club che sembra maggiormente interessato ad accaparrarsi le ...

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Sebastiano Salaroli, intermediario di mercato ed esperto di calcio ...L'attaccante canadese è stato individuato dal Napoli come possibiledi. Il Lille non lo cede per meno di 50 milioni. Db Milano 05/11/2020 - Europa League / Milan - Lille / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Jonathan David L'attaccante ...Gli azzurri, nel frattempo, avrebbero già individuato l' eventualedel nigeriano , con la concreta possibilità di andare a pescare nuovamente al Lille. Con l'addio di, non è un ...

Sostituto Osimhen, il pensiero dei tifosi del Napoli tra sogno e realtà ... CalcioNapoli24

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sebastiano Salaroli. L'intermediario di mercato ed esperto ...Anche in questa stagione Victor Osimhen si è confermato il fenomeno che è: un giocatore che fa venire l'acquolina alla maggior parte dei club.