Sos lanciato da Alarm Phone | “Un barcone con 50 migranti partito dalla Libia è alla deriva nel Mediterraneo”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Un barchino diha recuperato quattro naufraghi davanti a Sfax, in Tunisia, e secondo i sopravvissuti, arrivati in nottata a Lampedusa, tra 35 e 40 compagni di viaggio sono rimasti in balia delle onde. Ma nel sabato al racconto si è aggiunto l’sosdache segnala uncon 50nelcentrale, in acque internazionali. “La situazione è critica. Siamo appena stati chiamati. Sono disperati e stanno aspettando i soccorsi. L’acqua sta entrando nella barca. Esortiamo le autorità competenti: non lasciateli annegare!”, è l’appello su Twitter della ong, che segnala la vicinanza all’imbarcazione ...