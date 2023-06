Sommergibile Titan | le autorità canadesi aprono un’indagine per chiarire cos’è accaduto Il Rov torna sul fondale

La nota è uscita oggi dopo la conferma dell'implosione delcon 5 persone a bordo.Dopo la morte dei turisti d'alto mare paganti a bordo deldi OceanGate, i superstiti si chiederanno probabilmente se possono avanzare richieste di risarcimento contro ...... la struttura, i sistemi di comunicazione e di sicurezza del, i preparativi e le ... così dovrebbe fare la perdita del". 23 giugno 2023

Per il CEO della OceanGate Stockton Rush, il sommergibile Titan imploso nell'oceano era più sicuro di un elicottero: i messaggi WhatsApp.