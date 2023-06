Sommergibile disperso | “rumori implosione Titan rilevati già domenica”

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – La Marina militare americana aveva rilevato già, poche ore dopo l’immersione del, idella sua. E questo grazie a un meccanismo top secret con microfoni subacquei di cui è in dotazione per rilevare la presenza di sommergibili nemici. Lo scrive il Wall Street Journal citando a condizione di anonimato funzionari che sono stati coinvolti nella ricerca del batiscafo. “La Marina degli Stati Uniti ha condotto un’analisi dei dati acustici e ha rilevato un’anomalia coerente con un’o un’esplosione nelle vicinanze di dove stava operando ilquando le comunicazioni sono state interrotte”, ha detto un funzionario al Wall Street Journal. La Guardia Costiera americana ha ...

