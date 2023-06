Socio e Top Sponsor | la DelFes Avellino abbraccia la Bono Ingegneria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ con piacere che la A.S.D.comunica di aver raggiunto un accordo diizzazione con, che la prossima stagione ricoprirà il ruolo di Top. L’azienda dell’Ingegner Antonio Lombardi, CEO diSrl, parteciperà attivamente al progetto cestistico dellaaffiancando il presidente Gennaro Canonico in società. “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famigliaall’Ingegnere Antonio Lombardi ed alla sua azienda,– dichiara il presidente Canonico –. Ringrazio per il sostegno che ci è stato offerto in passato e confermato attraverso laizzazione, a cui va ad aggiungersi anche l’entrata in società, dimostrando ...