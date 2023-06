Sinodo | per la prima volta la chiesa inserisce nel sussidio i consigli dei fedeli

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 giugno 2023) È stato pubblicato il documento guida per le imminenti assemblee generali che si terranno rispettivamente nell'ottobre 2023 e nell'ottobre 2024. Queste assemblee affronteranno il tema della sinodalità e il documento, diviso in due sezioni principali, rappresenta il risultato dei contributi provenienti dalle fasi diocesane e continentali. Esso riflette l'esperienza delle Chiese di tutto il mondo che si trovano ad affrontare sfide come conflitti, disuguaglianze, povertà e abusi. Inoltre, viene evidenziata la necessità di riconoscere il ruolo delle donne e dei laici e di rinnovare il linguaggio utilizzato all'interno dellain diversi contesti.Il documento, composto da circa sessanta pagine, include le esperienze delle Chiese di ogni regione del mondo, che si confrontano con situazioni come guerre, cambiamenti climatici e sistemi economici che generano sfruttamento ...