Settore beauty | quali opportunità lavorative oggi per gli estetisti?

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilcontinua a registrare un trend positivo, in particolare per quello che riguarda i centri estetici e, in generale, i liberi professionisti che svolgono questa professione.Le ragioni legate a questo boom sono molteplici: innanzitutto, negli ultimi anni è costantemente aumentata la consapevolezza dell’importanza del benessere, con un’attenzione crescente verso quei trattamenti in grado di impattare sull’aspetto e, di conseguenza, anche sull’autostima dell’individuo.Si tratta di una tendenza che negli ultimi anni hanno contribuito ad alimentare anche i social network, con l’affermazione e il successo di canali come Instagram e TikTok, per cui a essere centrale è la condivisione di foto e video e, quindi, di contenuti visivi, che si sono ormai ampiamente affermati a discapito di quelli testuali.Parallelamente, il trend positivo è stato ...

Nel 2022 ilha raggiunto un valore di 345 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al ... diversi marchi stanno inoltre indirizzando i consumi sul. Il lusso ora ha a che fare con ...Ad ogni modo miglioreranno anche le categorie della pelletteria, dell'abbigliamento e del. Le principali opportunita' per ilnel medio termine sono legate all'evoluzione ESG (anche in ..."La cosmetica era un campo a me sconosciuto, perché come tutta la mia famiglia vengo dal... Mariapia Paolillo si inventa una declinazione foodtrasformando un umile ortaggio in ...

Il mondo del beauty è una certezza per i professionisti del futuro Vanity Fair Italia

Ansia e tristezza si possono combattere sul nascere e non servono medicine: a volte basta una crema. O un profumo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - Secondo Bain l'anno scorso il settore dei beni personali di lusso ha registrato un fatturato da record di circa 345 miliardi di euro, in progresso del ...