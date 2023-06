Sette Colli di Nuoto | Ceccon è oro nei 100 dorso | sigla 52”86 in finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 giugno 2023) Roma – Subito grande spettacolo in vasca e da parte di Thomasnei 100. Dopo aver fatto delle ottime batterie del mattino, l’Azzurro prosegue la striscia positiva anche nelle finali della serata calda allo Stadio deldi Roma. Al2023, crea un assolo di autore sulla distanza in specialità. Una prova convincente die un’altra eccellente vittoria. E’ buono il crono di 52”86 che vale il record della manifestazione: “La prestazione è buona. – ha detto a margine della gara, come riporta il sito web della Feder– Avevo detto che nel pomeriggio avrei nuotato un secondo in meno – spiega – è una fase un po’ particolare, di carico e quindi non sono ancora al massimo. L’anno scorso è stato fantastico: punto a ripetermi, dando tutto me ...