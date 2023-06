(Di venerdì 23 giugno 2023) Sono iniziati i lungo gli assi principali cittadini, dalla stazione ferroviaria al teatro Verdi, e nel centro storico. In pratica, ai normali turni di raccolta dei rifiuti già previsti per le, da lunedì scorso e fino al 30 settembre, si è aggiunta anche la raccolta pomeridiana dell’organico e del multimateriale presso le 73delche ne hanno fatto richiesta. La raccolta aggiuntiva viene effettuata dalle ore 15.30 alle ore 17.30, dal lunedì al sabato. “ Abbiamo cominciato questa sperimentazione, relativamente al periodo estivo, per ridurre quanto più possibile per i commercianti del– spiega Enzo Bennet , amministratore unico di– l’esposizione dei rifiuti in strada, lungo gli assi stradali principali del centro ...

Salerno . Sono iniziati i servizi aggiuntivi di Salerno Pulita per le attività commerciali del food lungo gli assi principali cittadini, dalla stazione ferroviaria al teatro Verdi, e nel centro storico. In pratica, ai normali ...

