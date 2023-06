Serie B | il Perugia protesta | «Lecco e Reggina non possono iscriversi»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Duro attacco del, retrocessa inC a: «Non hanno titolo all’iscrizione inB» Dopo la retrocessione inC ilpotrebbe ritornare subito inB, passando per le vie legali. La società umbra ha infatti rilasciato un duro comunicato, dopo le recenti e problematiche iscrizioni di. Di seguito il comunicato. «La società scrivente, a seguito di quanto si sta verificando circa i possibili partecipanti al prossimo campionato diB 2023/2024, ricorda che esistono degli organi preposti al controllo e termini perentori per quanto riguarda le iscrizioni. Per tali motivi non accetterà nessuna sorpresa su questo aspetto. Ci sono i ...

