... nato nel 1949, ha lavorato in agenzie pubblicitarie prima di trasferirsi a Hollywood per... che ilsarebbe arrivato in tempo e sarebbe stato distribuito. Così fu. David Chute scrisse su "...Al Bano e Romina Power 'Nel sole' poi divenne une sul set c'era Romina Power. 'Era figlia di ... Poi Ylenia disse che aveva deciso diun libro, e per farlo doveva andare in Belize, la ...Seguirà cena e proiezione del5G apocalisse di Sasha Stone e del documentario Il Golpe elettromagnetico . L'ingresso è libero, per info e prenotazioni alla cenauna email all'indirizzo [...

Scrivere un film a quattro mani con l’IA generativa: una mostra per provare La Stampa

In attesa dell'uscita di Oppenheimer, il biografo del fisico americano ha rilasciato le sue prime impressioni sul film di Nolan.Il mito di Greta Garbo ha colpito ancora una volta Si direbbe di sì quando fin dalle prime pagine del libro appare la fotografia di Clarence Sinclair Bull con il volto sopra il corpo della Sfinge. In ...