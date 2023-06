... avvenuta dopo l'uscita delCharlotte. Narrazione visiva - come nel migliore espressionismo ... Rimescolare spazio e tempo, trasformare in sogno il quotidiano, e'E vide, come in un sogno a ...... il richiamo esplicito è al celebre"The Good Fellas" di Martin Scorsese, ma in chiave ... Irama e Rkomi , mesi fa sono entrati in studio insieme, pere registrare nuova musica. È nato ...Come hai lavorato ai testi delIl mio metodo non prevede di montare le immagini e poii testi. Il motivo deriva forse dalla ricchezza dell'archivio. Il materiale era moltissimo. Così, ...

Scrivere un film a quattro mani con l’IA generativa: una mostra per provare la Repubblica

Casting Selezioni al via per trovare 5 ragazze/i. Alessandra Atzori e Milena Tibaldo stanno cercando 5 persone in età compresa tra i 18 e i 26 anni di origine sarda ma emigrate altrove, che usino la s ...Gladiatore, anzi rockstar. Ieri sera Russell Crowe ha stregato Roma nella veste inedita di cantante e chitarrista. Musica, carisma, il dialogo con il pubblico che lo ama fin dai tempi ...