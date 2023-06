Scoperta scioccante | il Titan trovato vuoto! E la verità sul conduttore della CNN pagato per promuovere il vaccino COVID

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 23 giugno 2023) Oggi Notizie Falsi scoop diffusi sui social media stanno generando allarmismo e disinformazione. Gli utenti di tutto il mondo continuano a condividere notizie senza verificarne la veridicità, come la presunta scomparsa di un sommergibile o la diffusione di vaccini tramite ilCNN Anderson Cooper. Queste affermazioni false creano confusione e aumentano i livelli di ansia in chi le legge. Scopriamo insieme come non cadere preda di queste fake news. Di cosa parliamo in questo articolo... Gli utenti dei social media hanno condiviso una notizia falsa sul sommergibileGli utenti dei social media hanno condiviso una foto falsa di Joe Biden Gli utenti dei social media hanno condiviso una notizia falsa su Pfizer e Anderson Cooper Gli utenti dei social media hanno condiviso un video falso sul governo etiope e il gruppo ...