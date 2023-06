Scontro tra Thales e Leonardo su una partita di radar in Vietnam | commessa bloccata Le accuse francesi all’Italia

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 giugno 2023) Unada 15 milioni di euro, inizialmente affidata alla francesee in seguitograzie all’intervento di, sta accendendo la tensione tra Francia e Italia in, ex colonia francese ma ovviamente centro d’interesse, in quanto economia emergente, anche per l’Italia. Sul tavolo la realizzazione di cinque impiantiper gli aeroporti civili del paese, richiesta dall’azienda pubblicaAir Traffic Management Corporation (Vatm), di proprietà del ministero dei Trasporti e controllata dall’aviazione civile Civil Aviaton Authority of(Caav). Gli aeroporti interessati sono Noi Bai ad Hanoi, Cam Ranh, Vinh, Ca Mau e Quy Nhon. La gara è stata lanciata in piena pandemia (novembre 2021) e le buste sono state ...