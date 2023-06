... Zuora helps more than 1,000 companies around the world, including BMC Software, Box, Caterpillar, General Motors, Penske Media Corporation,, Siemens and Zoom nurture and monetize ...Con il supporto di, la a scelta di Artide è stata quella di puntare su un 'concept' innovativo per queste strutture, innovandone la dotazione tecnologica tradizionale , che è ...Quindi focus su " IoT e sistemi di monitoraggio per l'efficientamento energetico " con Maddalena Ammirati e Giovanni Malaguti di. Nel pomeriggio un modulo su " Energie rinnovabili ...

Schneider Electric nomina Michael Lotfy Gierges Executive Vice President della divisione globale Home & Distribution siciliareport.it

Boston, MA, (USA) / Bergamo, 23 giugno 2023–Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...