Scaletta Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma | ultimi biglietti | orari | ingressi | parcheggi Come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il tour 2023 negli stadi dicontinua. Prossimi appuntamenti:Olimpico di. L’artista è atteso per due date-evento “a casa” nelle serate di sabato 24 giugno e di domenica 25 giugno. Per entrambi i concerti sono ormai rimasti pochissimi, in vendita su TicketOne e TicketMaster. Ricordiamo che restano validi iper lo show precedentemente programmato per giugno 2020 e giugno 2021 per i quali non è stato chiesto il rimborso. 24 giugno 2023: recupero del 15 luglio 2020, 9 luglio 202125 giugno 2023: recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021 PrezziperdiSono pochissimi iancora in ...