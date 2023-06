Saranno davvero una scommessa?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 23 giugno 2023) I Pretty Deadly hanno conquistato l’opportunità di affrontare i campioni di coppia a Money in the Bank. Sono un tag team giovane, quantomeno agli occhi del pubblico del Main Roster, essendo approdati a Smackdown qualche settimana fa in seguito al draft. I due, che gli americani definirebbero “flamboyant” (cioè estrosi), si sono fatti strada nella gerarchia WWE a suon di vittorie rubate e vestiti di dubbio gusto, ai quali fa da contorno una personalità esuberante, in sintonia coi tempi moderni. Non ho avuto tempo di poterli “apprezzare” appieno in NXT. L’unica occasione è stata il loro ultimo match nello show giallo-nero, prima della loro “promozione”. Affermare di essere rimasto entusiasta della loro prestazione sarebbe come mentire, anzi, dopo averli visti all’opera, mi sono convinto che avrebbero avuto vita breve. E invece, tempo record, sono stati prescelti come primo Tag ...