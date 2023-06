Sanzioni contro la Russia | via libera dall’Ue all’11esimo pacchetto Tutte le misure

Bruxelles, 23 giu. La Commissione europea ha accolto con favore, oggi a Bruxelles, lapprovazione dellundicesimo pacchetto dila Russia da parte del Consiglio Ue, sottolineando in una nota che assicurera' una migliore attuazione delle misure, traendo insegnamento dallesperienza fatta sul terreno. Il focus del ......dai legali Steven Schwartz e Peter LoDuca per una richiesta di risarcimentola compagnia aerea colombiana Avianca. Il caso Come riportano i media statunitensi, si tratta delle prime...Dall'inizio del conflitto Russia - Ucraina, Israele non ha aderito alleMosca, così come ha scelto di non fornire armi letali a Kiev e si è invece concentrata sull'invio di aiuti ...

Ucraina, Ue adotta undicesimo pacchetto sanzioni contro Russia Adnkronos

Mosca: "Kiev ha già perso oltre 13mila uomini nella controffensiva". L'Aiea: "A Zaporizhzhia situazione delicata". Zelensky accusa la Russia: "Valuta un attacco alla centrale nucleare". Ma il Cremlino ...Il ricorso a questo strumento, precisa la Commissione, dovrà comunque avvenire in circostanze eccezionali, in ultima istanza, quando altre misure nei ...