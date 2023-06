(Di venerdì 23 giugno 2023) Saràad interpretare ilnella serie Vita da, disponibile da settembre su Paramout. La seconda stagione vedrà nel, nei panni del protagonista,il cantante artisticamente nato sul palco di Amici diDe. Una scelta che ha scatenato qualcheo in, come ha ammesso lo stesso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Più perplesso , invece, riguardo la scelta dicome interprete per sé stesso da: "Me lo impone, nella serie, il mio produttore che vuole qualcuno che piaccia ai giovani", ha ...... non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta...'e l'affondo dell'attore: 'Me lo hanno imposto' Si fa inoltre presente che ilCarlo Verdone nella serie verrà ......il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire (ossia quello dello stesso Verdone da). 'Me lo impone, nella serie, il mio produttore che vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente...

Verdone su Vita da Carlo 2: Sangiovanni sarà me da giovane. Maria ... Fanpage.it

Sangiovanni è il giovane Carlo Verdone: i dubbi, anche Maria De Filippi nel cast della seconda stagione della serie.Carlo Verdone parla dei nuovi episodi della serie “Vita da Carlo”, da settembre su Paramount. L’attore spiega come mai ad interpretare lui da giovane ci sarà Sangiovanni e racconta la collaborazione c ...