San Giovanni | la notte delle streghe e l’acqua “magica”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il 24 giugno la Chiesa Cristiana celebra la festa di SanBattista, colui il quale battezzò Gesù. Tuttavia, questa festa si innesta in una celebrazione molto più antica alla quale sono legati rituali e usanze che si sono trasportate fino ai giorni nostri. Nellatra il 23 e il 24 giugno, c’è un’antica tradizione che si lega alla festa di Sane porta a considerare questo momento come una. Rituali propiziatori che si tramandano dall’epoca celtica e che sono arrivati ai nostri giorni, per certi aspetti, immutati. La magia qui si lega al Solstizio d’Estate e prevede diversi riti purificatori. Tra questi, sicuramente, il più noto è la preparazione di quella che viene definita: ‘di San‘. E con essa si entra in un mondo che, ...