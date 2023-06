Sampdoria | l’ex Pozzi | “Società sembra importante Spero nella A il prossimo anno”

Ed ecco che quinditecnico del Leicester diventa ... Tra i pali'idea è quella di trovare un vice da affiancare a Boris ... appena retrocesso in Serie B con la. Non solo il doriano, ...Commenta per primo'organigramma futuro dellasembra legarsi sempre più a doppio filo con la Juventus . Oltre alla questione allenatore, infatti, con unbianconero come Fabio Grosso in pole, spuntano nuovi ......vicenda della trattativa per il futuro allenatore della...Frosinone e la Samp avrebbero un accordo anche a livello ...

Sampdoria, Legrottaglie già dg 'in pectore'. Per il ds spunta l'ex Juve ... Calciomercato.com