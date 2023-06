Salerno Basket | Orchi resta a Salerno | “C’è un percorso da completare”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu Instagram è “fedefaccinsorriso”, in campo lotta e fa la differenza. La società di patron Angela Somma non si priva di Federicae la mette sempre più tra i perni del roster: quarto anno in granata per l’atleta classe 1997, la Sirio’92 potrà contare su di lei anche nel nuovo corso targato Visnjic. “Sento di doveriliniziato tre anni e mezzo fa che per vari motivi non siamo riusciti a portare a termine. Abbiamo dato tutto ma nello sport ci sono tante variabili, si vince e si perde. – ha detto la giocatrice originaria di Viterbo dopo il sì al rinnovo con– Ho un legame speciale con questa città che mi ha accolto benissimo e con la società che a tutti i costi mi ha voluta dopo ...