Salerno | 42enne accusato di omicidio trovato ferito in cella

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tenta il suicidio o viene aggredito inda un altro detenuto e finisce in ospedale. Questo quanto accaduto ieri mattina alla casa circondariale didove ildi Baronissi indagato per l‘di una anziana in via San Leonardo e il tentatodella sorella, è statocon ferite alle braccia e ai polsi. Ieri mattina l’indagato era atteso al tribunale di Nocera Inferiore per presenziare all’udienza preliminare che lo vede imputato per una rapina commessa a Baronissi nel luglio dello scorso anno. Episodio quest’ultimo che sarebbe stato commesso una settimana prima dell’di via San Leonardo. In mattinata però l’uomo sarebbe stato trasportato d’urgenza al Ruggi dove è stato preso in cura dal personale sanitario. Su quanto ...

