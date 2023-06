Salernitana | Botheim racconta | «Il rapporto con Nicola non esisteva Non parlavamo e non ero nei suoi piani»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Erik, attaccante della, ha parlato a TV2 della sua prima stagione con la maglia granata. Le dichiarazioni Erik, attaccante della, ha parlato a TV2.– «All’inizio non parlavo la lingua e mi sentivo escluso. La vita di tutti i giorni era solo andare all’allenamento, lavorare e poi tornare a casa. In Italia c’è una cultura diversa da quella norvegese, non c’è aiuto e ilconnon. None non ero nei. Cose che succedono, ad alcuni allenatori piaci, ad altri no. Ho sfogato la mia frustrazione con Bohinen. Sembrava di essere ancora al freddo di Rosenborg ma era peggio perchè ero lontano da amici e persone care. ...

