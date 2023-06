Russia | ricercato il giudice Aitala della Corte penale internazionale

"Rosario Salvatore Aitala èai sensi di un articolo del codice penale", si legge nel database, senza specificare le accuse a suo carico, come riporta l'agenzia Tass . A maggio, il Comitato ..."Rosario Salvatore Aitala èin base a un articolo del codice penale", si legge sul database, secondo quanto riporta la Tass, senza specificare le accuse contro di lui. 23 giugno 2023Laha inserito nel database delle persone ricercate del suo ministero dell'Interno Rosario ... 'Rosario Salvatore Aitala èai sensi di un articolo del codice penale', dice la voce del ...

Mosca inserisce il giudice Aitala nella lista dei ricercati dopo il mandato di arresto contro Putin - Prigozhin: "L'esercito russo ci ha attaccati", ma Mosca smentisce - Prigozhin: "L'esercito russo ci ha attaccati", ma Mosca smentisce RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 485. Una serie di attacchi russi su Kherson e Sumy provoca il ferimento di diversi civili. "Questo non è conflitto tra Paesi, non bisogna dimenticare che l'aggres ...La Russia ha inserito nel database delle persone ricercate del suo ministero dell'Interno Rosario Salvatore Aitala, il giudice italiano della Corte penale internazionale dell'Aja che ha emesso un ...