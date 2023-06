Rosa Chemical | «Sono stato in povertà estrema a Londra | ma così ho iniziato a suonare Tinder? Perché mi hanno bannato»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 giugno 2023) La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 è stata definita dalla deputata di FdI Morgante «l’ennesimo spot in favore del gender». Ha fatto insorgere Pro Vita e Famiglia per il bacio con Fedez ed èpunzecchiato da Renato Zero per la sua performance, che lo ha definito un «sosia senza identità».sente ancora «l’urgenza di esprimersi», dice in una lunga intervista su Vanity Fair dove sottolinea, tra le altre cose, quanto sia importante arrivare a «una normalizzazione dell’amore libero: poter semplicemente andare in giro mano nella mano con la persona che amo senza essere giudicato». Il cantante, nato a Rivoli 25 anni fa, confida alla rivista di «mettere lo smalto da quando avevo 14 anni, prima che diventasse di moda, avevo i capelli lunghi, i tatuaggi, le borchie. Dentro la mia testa era tutto normale», ...