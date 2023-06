Rondini e rondoni a Roma | nidi protetti per tutti gli anni a venire L’Oipa | “Non più un’ordinanza annuale | ma una delibera”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 giugno 2023) A, pergli, durante il periodo dificazione sarà inderogabilmente vietato distruggere idi, balestrucci e specie affini. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). “Negli ultimii sindaci hanno emanato ogni anno ordinanze che restavano in vigore per i periodi limitati corrispondenti alla stagione riproduttiva”, spiega la delegata deldi, Francesca Lavarini. “Quest’anno invece il Campidoglio ha scelto di varare unadi Giunta che non avrà alcuna scadenza. Anche se il provvedimento arriva con un po’ di ritardo, poiché leficazioni sono iniziate all’inizio di ...