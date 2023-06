(Di venerdì 23 giugno 2023) Lanon parteciperà alla tournée estiva indi fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato Lanon parteciperà alla tournée estiva indi fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato i giallorossi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe bilico anche la partita di Singapore contro il Tottenham, in programma il 26 luglio, perché lasta valutando costi e benefici di eventuali spostamenti in Asia senza ilin. In questo momento, dunque, i capitolini stanno cercando altre soluzioni per ilestivo.

Lanon parteciperà alla tournée estiva in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato Lanon parteciperà alla tournée estiva in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato i giallorossi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe bilico ...In bilico ora la partita di Singapore contro il Tottenham , il 26 luglio, perché laa questo punto sta valutando costi e benefici (gli organizzatori sono diversi rispetto alla Corea). Leggi i ...Le truffe sul reddito di cittadinanza sono il dato chesubito all'occhio: i militari hanno ... a luglio l'attuale comandante provinciale andrà a. 'Mi sostituirà un valente collega: il ...

Roma, salta il ritiro in Corea: dall’Asia non arrivano i pagamenti Calcio News 24

La squadra di Mourinho rinuncia alla partecipazione agli incontri in Corea del Sud per problemi finanziari La Roma ha preso la decisione di annullare la tournée in Asia, in particolare in Corea del Su ...La Roma ha deciso di annullare definitivamente la tournée in Asia (in Corea del Sud) che si sarebbe dovuta svolgere a fine luglio. Nell’accordo pattuito infatti la squadra avrebbe dovuto ricevere 3 mi ...