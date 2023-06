Roma | incontro tra Mourinho e Friedkin | sul piatto anche il rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 giugno 2023)train casa: sulc’èil possibilecontrattuale dell’allenatore Come riferisce Il Messaggero, nella serata di mercoledì c’è stato unin Portogallo tra Josée Dan, in cui il tecnico aveva annunciato la decisione di rinunciare alla carica nel board UEFA dopo le 4 giornate di squalifica ricevute. Ma non solo: come svela il quotidiano, infatti, in casasi è parlatodeldell’allenatore, attualmente in scadenza nel 2024. Possibile prolungamento per altri due anni.