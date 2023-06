Roma | annullata la tournèe in Corea Ecco il motivo

Soldi che però non sono mai arrivati e per questo laha deciso, ora in via ufficiale, di cancellare la tournée asiatica. La squadra di Mourinho avrebbe affrontato Tottenham, Wolverhampton e ...Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla procura con cui è stato chiesto l'annullamento dell'atto di nascita formato all'estero di un minore figlio di una coppia di ...... gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli,1, Torino, Trieste, Venezia, ... Contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolinaed ...

Roma, è ufficiale: annullata la tournèe in Corea. Ecco il motivo Calciomercato.com

La Roma ha deciso di annullare definitivamente la tournée in Asia (in Corea del Sud) che si sarebbe dovuta svolgere a fine luglio. Nell’accordo pattuito infatti la squadra avrebbe dovuto ricevere 3 mi ...Nuovo step nel caso delicato delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Il tribunale di Milano ha detto 'no' alla trascrizione dell'atto di nascita relativo a un bambino nato all'estero ...