Roberto Mancini | “Mondiali 2026 ossessione L’Italia non merita di star fuori | ma succedono cose strane”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Si è espresso anchein merito al ko delUnder 21 agli Europei contro la Francia. “Mi dispiace che sia accaduto in una partita così importante, il Var ci sarà dai quarti ma poteva esserci da ieri: sono bravi giocatori son convinto che passaranno il turno”. Poi ha proseguito: “La qualificazione aiè un po’ un’adesso.per la storia che ha nondidal Mondiale, ma il calcio è questo, a voltedelle”. Poi parlando di Davide Frattesi: “Gli va data l’opportunità di giocare, alla sua età non ha ancora fatto una partita internazionale se non con la Nazionale, questo è un problema. ...

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, stasera allo stadio Del Conero di Ancona, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli alla finale under 17 di serie ...Anche il ct azzurrodice la sua sul ko dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria contro la Francia viziato da sviste arbitrali e dalla mancanza del Var. "La qualificazione ai ...Addirittura, ancor prima di cominciare l'avventura in Prima squadra con Spalletti, il ctlo premiò con una convocazione ed esordio in Nazionale contro l'Ungheria in Nations League. ...

Pedullà sbotta: 'Mancini non ha pudore, ha detto una cosa incomprensibile sul Napoli' AreaNapoli.it

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Mi dispiace che sia accaduto in una partita così importante, il Var ci sarà dai quarti ma poteva esserci da ieri: sono bravi giocatori son convinto ..."Mi dispiace che sia accaduto in una partita così importante, il Var ci sarà dai quarti ma poteva esserci da ieri: sono bravi giocatori son convinto che passaranno il turno". (ANSA) ...