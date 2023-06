Roberta Beta operata di tumore | Ringrazio la Madonna per avermi fatto notare quel pallino

'Il nodulo sotto l'orecchio non era una semplice ghiandola infiammata', scriveva in un post qualche giorno fa, concorrente del primo Grande Fratello , che si era recata in ospedale per una visita di controllo. Poi in un video ha rivelato che in realtà era un adenoma pleomorfo, un tumore benigno ...operata in ospedale, mostra la cicatrice sul viso: 'Ringrazio la Madonna di Lourdes' La difesa dei due minorenni: 'Sono stati provocati' Difesi dagli avvocati Edoardo Izzo e Umberto De ...L'ex gieffina mostra la cicatrice su Instagram e racconta come l'ha ...

Roberta Beta mostra la cicatrice dopo l'operazione: «Ringrazio la Madonna di Lourdes». Come sta l'ex gieffina leggo.it

Roberta Beta si è operata e ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra la cicatrice. Ecco le sue parole.Roberta Berta era convinta di avere semplicemente una ghiandola infiammata, sotto l’orecchio, un nodulo che da anni le dava fastidio, si ingrossava, non ha mai dato peso più di tanto a questa cosa e ...