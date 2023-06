River Plate forza 3 | il Boca prende gol dal portiere del Godoy Cruz

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilne dà 3 all’Instituto, ildelsegna nel 4-0 alJuniors. Estudiantes e San Lorenzo impattano 1-1 Ilallunga in vetta nella 21ª giornata di Liga Profesional argentina. Stecca il San Lorenzo, ilJuniors naufraga a Mendoza contro il(4-0). La massima serie del calcio argentino è in diretta su Mola. Rosario Central-Colón chiude il programma nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 giugno. Il gol iniziale di Santiago Rodríguez aveva messo il match sui binari giusti per l’Instituto Cordoba, passato in vantaggio al Monumental di Buenos Aires. Poi, però, è uscita ladella capolista...

Un documento che ci permette di rievocare il fenomeno dell'emigrazione e il legame tra Genova e il Sudamerica, con tutto ciò che ha comportato, come la creazione di Boca Juniors e. Come ...Ultima giornata in Botola Pro dove FAR Rabat e Wydad si contendono il titolo. Successo pere Godoy Cruz in Liga Profesional argentina, in Serie A brasiliana allungo in vetta per il Botafogo RJ Calcio sudamericano in apertura di venerdì 23 giugno . In Liga Profesional argentina ...Tra l'altro, Genova aveva contribuito in modo notevole alla diffusione del calcio nella capitale argentina: ile il Boca Juniors furono, infatti, fondati da emigrati genovesi, ...

Pulcino d'Oro: vincono gli argentini del River Plate ma la festa è di ... Vita Trentina

Il Boca Juniors è stato annichilito con un netto 4-0 dal Godoy Cruz nell’ultimo turno della Liga Profesional de Fútbol: un episodio che può ...Alla prima apparizione con i Millonarios subito assist decisivo: chi è il nuovo talento argentino, paragonato alla Pulce ...