Riportare nelle istituzioni kosovare la minoranza serbofona La chiave di Politi

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il commissario Ue agli Affari esteri ha detto che le elezioni sono il cuore della crisi tra Serbia e Kosovo, ma secondo Alessandroin realtà l’essenziale della crisi è altrove: ovvero che i serbi spingano i serbofoni kosovari a tornare indietro. Il direttore della Nato Defense College Foundation spiega a Formiche.net che se non si coopta verso Pristina lasi resterà in una situazione di stallo: “Non è detto che lasi faccia facilmente cooptare, però è una carta che non si è tentata e che invece si dovrebbe tentare”. Elezioni nel nord Kosovo cuore della soluzione, propone Borrell: è una proposta potabile, al di là dell’esito che avrà? La proposta di Borrell era già stata ventilata anche da altre fonti ...

Da mercoledì 28 giugno arriva finalmentesale italiane Indiana Jones e il Quadrante del ... accusando il sequel diflebilmente in vita (con una sceneggiatura originale non all'altezza ...Un brividocaldi notti estive della Riviera. Cesenatico è ancora capitale del 'noir', per la sesta ... Ogni anno il direttore Tura trova sempre una chiave di lettura interessante peral ...ultime due stagioni ha militato in Eccellenza con l'Ellera sfiorando in entrambe la Serie D ...vestire finalmente la maglia della mia città nell'anno del centenario e farò di tutto per...

Puteolana affidata totalmente a Pietro Di Costanzo: "L'obiettivo è riportare Pozzuoli nelle categorie che merita" NapoliToday

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Appello Biden-Modi per integrità territoriale di Kiev. LIVE ...