Regina Camilla | scontro con la Principessa Anna | “Tu non sei la Regina!”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Avrà anche coronato il suo sogno e starà anche vivendo accanto all’uomo che ha sempre amato, ma tutto questo per laha un prezzo alto. Non solo i rapporti rovinati definitivamente con Harry e Meghan, ma negli ultimi mesi nel Regno Unito si rumoreggia molto anche di tensioni con Kate Middleton. E la moglie di William non è l’unica della famiglia reale che a quanto pare non vede di buon occhio la nuova sovrana inglese. Lo stilista David Emanuel (che ha disegnato l’abito da sposa di Diana) in un’intervista rilasciata a GB News ha rivelato che delle fonti vicine alla royal family gli avrebbero riferito di unotra lae la cognata.e i malumori con la: “Tu non sei la ...

Tra gli ospiti illustri dell'hotel ci sono stati anche il Re Carlo e laVai alla FotogalleryCarlo d'Inghilterra, il suo primo Trooping the Colour da re è un trionfo: Kate Middleton in verde, show dei principini in carrozza - guarda LAIN BIANCO - Come si conviene, Carlo e...... ma ad un certo punto, dopo aver salutato i suoi sudditi Carlo esono stati beccati mentre parlavano tra loro. Quindi si è vista la, che è zoppicante, dire al re: ' Non andartene , sai ...

La regina Camilla in panna detta la linea dello stile il primo giorno del Royal Ascot 2023 Vanity Fair Italia

Dopo aver salutato i numerosi sudditi festanti che si erano radunati per assistere alla cerimonia, il Re e la Regina Camilla sono stati sorpresi a chiacchierare tra loro. Tuttavia, gli osservatori più ...Re Carlo III ha partecipato per la prima volta da sovrano al Trooping the Colour e una sua battuta sulla regina Camilla, piuttosto sfacciata, ha scatenato una vivace discussione tra ...