Ravezzani | «Lukaku al Milan | bufalissima Cardinale chiaro»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023) Fabiocommenta la (non) notizia di Romelual, confermando come si tratti in realtà di una bufala. Specialmente vista la filosofia di, patron dei rossoneri. BUFALA – Fabiosul suo profilo Twitter ufficiale ha commentato la non-notizia di Romelual: “La Gazzetta dopo averci fatto vedere in prima paginacon la maglia delfrena, corregge il tiro e dice che lui rifiuta. Per inciso,ha sempre detto che non vuole trentenni, tantomeno pagandoli 30 milioni. Più ingaggio lordo da almeno 14 per 4 anni.“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...