Rappresaglia su Report deportato alla domenica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Oramai manca solo l’ufficialità a confermare quello che di fatto già tutti sanno. Lo storico programma d’inchiesta di Rai3, “”, sarà spostato dal lunedì serasera per coprire il “buco” lasciato libero da “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Secondo quanto risulta al nostro giornale, ci sarà una iniziale alternanza con “Il Provinciale” di Federico Quaranta. Dopodiché a ottobre riprenderanno le inchieste della squadra di Sigfrido Ranucci.sarà spostato dal lunedì serasera per coprire il “buco” lasciato libero da “Che tempo che fa” di Fazio Una scelta che è piuttosto strana. Non fosse che per un motivo principale: non si comprende la ragione di spostare un programma che registra ogni volta che va in onda ottimi ascolti, snaturandolo ...