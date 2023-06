Rapina 1 900 euro di cosmetici da Acqua e Sapone | poi tenta la fuga | arrestata 22enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 giugno 2023) Sono entrate per rubare. E sapevano anche cosa intendevano portare via, perché non hanno esitato a racimolare, per un valore complessivo di 1.900. Era mezzogiorno quando le due giovani donne, mercoledì 21 giugno, sono entrate nel negozio di ‘’ a Santa Marinella, come fossero due clienti qualunque. Hanno girato per i corridoi, come farebbe chiunque, senza destare sospetti, e hanno riempito le borse di prodotti di vario tipo. Poi si sono dirette all’uscita, convinte probabilmente di riuscire ad andare via indisturbate. Non avevano, però, fatto i conti con l’allarme antitaccheggio scattato non appena hanno superato la porta. Una commessa si lancia all’inseguimento delle due fuggitive Il suono della sirena ha fatto scattare una commessa che, prontamente, ha iniziato a correrle dietro, dando ...