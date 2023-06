Rai1 è Tale e Quale a se stessa

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tali e Quali Da calendario, la stagione estiva ha appena fatto il suo ingresso, eppure susembra che l’estate sia arrivata da un pezzo. Il consueto appuntamento con le repliche, infatti, è cominciato ben presto con fiction di successo (La sposa, Imma Tataranni) inspiegabilmente riproposte a partire da metà aprile, considerando peraltro il lungo stop invernale imposto dai Mondiali di calcio in Qatar trasmessi in chiaro sulle reti Rai in un periodo insolito. A tornare in replica da stasera sarà anche Tali e quali, lo spin-off del fortunato programma di Carlo Conti. Al termine della stagione televisiva appena conclusa che ha visto il format proposto in tutte le salse era necessario? Crediamo di no. La versione tradizionale in autunno seguita dal torneo, lo speciale natalizio per Telethon, la versione nip, lo speciale Sanremo e adesso anche la replica? Possibile ...