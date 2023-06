Qubit | Morvilli “La reputazione delle aziende è un asset economico”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – La“è un, non è undi immagine: oggi per leavere una buonavuol dire guadagnare di più”. Lo ha detto Luca, fondatore e amministratore delegato dell’agenzia di comunicazione, in un’intervista realizzata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “nasce come un’evoluzione della comunicazione olistica”, con “un approccio ‘quantisticò alla comunicazione: il tentativo che facciamo è quello di non avere solo un concetto unico portante per il lancio di un prodotto di un’azienda, ma di farlo vivere con tutte le specializzazioni, nelle diverse aree di comunicazione”, spiega.“Oggi ...