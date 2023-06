Quattro matrimoni e un… battesimo | ecco i look delle cerimonie vip

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 23 giugno 2023) Giugno: per le vip è in corso la stagioneed è tutto uno sfoggiare vestiti eleganti. Solo nell’ultima settimana,spose hanno stupito ospiti e follower con i loro abiti da sposa: sono Alena Seredova, che ha proposto ben 4 cambi, Giorgia Migliorati (che ha detto sì all’ex gieffino Enock Barwuah), Virginia Mihajlovic e Chiara Nasti. Bianca Atzei invece ha battezzato il figlio Noa, proponendo un outfit sexy ed elegante dal colore inusuale. Iabiti da sposa di Alena Seredova Uno deidi Alena SeredovaAlena Seredova ha detto sì ad Alessandro Nasi dopo 8 anni d’amore. Ilo ha avuto luogo a Noto, con rito civile davanti a un centinaio di ospiti. Alla firma in comune la sposa ha indossato un tubino bianco con spacco, scollatura ampia e maniche a ...